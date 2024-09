Stellantis: Fratoianni, ‘Maserati scontate ai lavoratori in Cig? Idea brillante’

agenzia

Roma, 12 set. “Ieri gli operai in cassa integrazione dello stabilimento Maserati di Stellantis hanno ricevuto una mail dall’azienda dove venivano invitati ad acquistare a prezzo scontato una delle Maserati che producono. Macchine dal prezzo proibitivo, almeno qualche centinaio di stipendi netti. Una proposta indecente, che per di più arriva in un momento di grande preoccupazione e incertezza per il futuro. In pratica, un insulto sfacciato a lavoratori e lavoratrici”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.