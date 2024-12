Stellantis: Gelmetti (Fdi), ‘un grazie al Mimit per accordo che pone al centro Italia’

agenzia

Roma, 18 dic. “Grazie all’impegno del governo Meloni e del ministro Urso finalmente è stato raggiunto un accordo con Stellantis che pone l’Italia al centro dell’azione dell’azienda automobilistica. Aumento dei modelli in produzione, elettrici e ibridi, e la salvaguardia dei livelli occupazionali, in linea con gli investimenti produttivi e avviando processi di inserimento, aggiornamento e riqualificazione delle persone del Gruppo. Prende perciò forma il nuovo piano industriale di Stellantis per l’Italia che prevede un investimento per il 2025 di 2 miliardi di euro negli stabilimenti e 6 miliardi di euro nello stesso periodo in acquisti da fornitori operanti in Italia. Grazie all’incessante lavoro del governo e in particolare del ministro Urso si apre una fase nuova per l’automotive italiana”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti.

