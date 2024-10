Stellantis: Grimaldi (Avs), ‘Tavares fa vittima in stile governativo, maggioranza scodinzola’

agenzia

Roma, 11 ott. “Prima dell’audizione ero preoccupato, ora sono indignato. Non un modello , non un impegno, non un piano: qui siamo all’eutanasia di un gruppo industriale. Tavares sembra essersi scordato che la crisi dell’auto in Italia è più lunga dell’arrivo dell’elettrico: la Cassa integrazione é attiva da 20 anni, mentre Stellantis macina profitti. La crisi la pagano i lavoratori, eppure Tavares è venuto a fare la vittima, in perfetto stile governativo, e tutta la maggioranza scodinzola”. Lo afferma Marco Grimaldi, vice presidente di Avs alla Camera.