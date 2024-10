Stellantis: Licheri (M5s), ‘governo fa melina, vergognoso Elkann’

agenzia

Roma, 30 ott. “Forse alla maggioranza di questo governo non è chiaro che il futuro industriale e occupazionale del Paese è nelle loro mani e che invece di operare tagli di quasi 5 miliardi all’automotive dovrebbero mettere in atto una strategia d’urto efficace e urgente affinché l’Italia possa competere ad armi pari con gli altri Paesi europei”. Lo dichiara in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle in commissione Industria, Attività produttive Sabrina Licheri.