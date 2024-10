Stellantis: Lupi, ‘con sospetto tempismo prima batte cassa poi minaccia licenziamenti’

agenzia

Roma, 15 ott. “Le ultime affermazioni di Tavares sul possibile taglio di posti di lavoro in Stellantis lasciano senza parole, perché confermano che l’unica strategia che i vertici del Gruppo sembrano conoscere è quella dei licenziamenti, della cassa integrazione, della delocalizzazione, di battere cassa per avere nuovi aiuti statali. Certo il tempismo è quanto meno sospetto: venerdì la richiesta di ulteriori incentivi, oggi la ‘minaccia’ di licenziamenti. Il tutto senza che ci sia alcun serio piano di sviluppo e di investimenti in Italia. Grave e inaccettabile”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

