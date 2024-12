Stellantis: Lupi (Nm), ‘bene l’accordo, in Parlamento vigileremo su rispetto impegni’

agenzia

Roma, 18 dic. “L’accordo di ieri tra il governo e Stellantis rappresenta una premessa importante per l’apertura di una nuova fase per l’industria automobilistica italiana, per il rilancio di un settore strategico della nostra economia. Stellantis ha finalmente dimostrato di voler dialogare, ha presentato un piano credibile, si è impegnata con Imparato ad investire, a tenere attivi i siti produttivi, a tutelare i livelli occupazionali. E questo rinunciando agli aiuti pubblici. Alle parole devono però seguire i fatti, cioè il mantenimento degli impegni presi. Bene dunque questo significativo cambio di passo, ma il Parlamento vigilerà perché il piano presentato da Stellantis venga rispettato in tutte le sue parti”. Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati.

