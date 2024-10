Stellantis: Lupi, ‘servono investimenti non assistenzialismo e ricatti occupazionali’

agenzia

Roma, 16 ott. “Quando si parla di sviluppo e occupazione in Italia, il Parlamento dovrebbe convergere su una linea unitaria: il governo fa bene a continuare il dialogo con Stellantis, ma non dobbiamo dimenticare che per l’Ad Tavares dialogare significa chiedere misure assistenzialistiche e, in caso di rifiuto, licenziare i lavoratori. Non è una buona base di partenza per avviare un ragionamento sul rilancio del settore automobilistico. Quando si fa un piano industriale bisogna considerare non solo la variabile dei prezzi e dei costi di produzione, ma anche quella della qualità che, in Italia, nell’automotive, è a livelli di eccellenza mondiale”. Lo ha detto il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi intervenendo in Aula nella discussione sulle mozioni Stellantis.