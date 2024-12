Stellantis: Misiani-Martella, ‘Elkann subito in Parlamento e governo intervenga’

agenzia

Roma, 2 dic. “Rinnoviamo la richiesta avanzata ieri, associandoci alle dichiarazioni dei colleghi deputati, che il presidente di Stellantis John Elkann venga al più presto in Parlamento, nelle commissioni Attività produttive di Camera e Senato, per chiarire quali scenari si aprono con le dimissioni dell’ad Tavares, nel quale la dirigenza aveva dichiarato, non più di dieci giorni fa, di riporre piena fiducia”. Lo dicono i senatori Antonio Misiani, responsabile nazionale economia del Pd e Andrea Martella, della Commissione Attività produttive, segretario regionale del Pd in Veneto.