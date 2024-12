Stellantis: Mulè, ‘dica in Parlamento cosa vuole fare, ci aspettiamo volontà collaborazione’

agenzia

Roma, 11 dic. “Io non ho mai sentito Stellantis battere il pugno sul tavolo perché qualcuno gli impediva o non lo metteva in condizione di realizzare la gigafactory a Termoli. Banalmente in Spagna hanno cercato, trovato e spinto per avere condizioni ancora più favorevoli. Hanno fatto ancora una volta unicamente i loro interessi, ma questo non va bene”. Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo a Sky Start.