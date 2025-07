Stellantis, nel 2025 più ricavi e redditività a una cifra

agenzia

Peso dazi per 1,5 miliardi. Filosa, 'progressivo miglioramento'

TORINO, 29 LUG – Stellantis ha ripristinato la guidance finanziaria e prevede “un continuo miglioramento per il 2025” con una crescita dei ricavi rispetto al primo semestre dell’anno e una redditività bassa a una sola cifra. Stima anche un miglioramento dei flussi di cassa industriale in confronto alla prima metà dell’anno. Le stime – spiega – si basano sulle norme tariffarie e commerciali in vigore al 29 luglio. L’azienda ha aggiornato le sue stime dell’impatto dei dazi del 2025 a circa 1,5 miliardi di euro, di cui 0,3 miliardi nel primo semestre. L’azienda mantiene “un forte e costante dialogo con i legislatori di riferimento, portando avanti nel contempo una pianificazione degli scenari a lungo termine”. Il primo semestre dell’anno si è chiuso con una perdita netta di 2,3 miliardi, in calo rispetto al primo semestre del 2024, che aveva registrato un utile di 5,6 miliardi e ricavi netti pari a 74,3 miliardi di euro, in flessione del 13%, principalmente per i cali su base annua in Nord America e nell’Europa allargata, parzialmente compensati dalla crescita in Sud America. “Il 2025 si sta rivelando un anno difficile, ma anche di graduale miglioramento” commenta l’amministratore delegato Antonio Filosa. “Continueremo a prendere le decisioni necessarie – aggiunge – per ripristinare una crescita redditizia e risultati significativamente migliori”.

