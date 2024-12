Stellantis: P. De Luca, ‘al fianco dei lavoratori, governo faccia sua parte’

agenzia

Roma, 6 dic. “È un dovere essere a Pomigliano dove il disastro Stellantis sta travolgendo anche i lavoratori dell’indotto. 97 dipendenti di Transnova operanti in tutta Italia hanno ricevuto una lettera di licenziamento oggi. Sono circa 295 in totale a perdere il posto a fine dicembre considerando anche i lavoratori di Logitech e Teknoservice. La nostra segretaria ha voluto portare il sostegno e la vicinanza del Pd e della comunità democratica alle lavoratrici e ai lavoratori che si battono per la tutela della loro occupazione. Non li lasceremo soli”. Lo ha dichiarato Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione questioni regionali, a margine dell’incontro all’esterno dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco tra la delegazione del Pd, guidata da Elly Schlein e i lavoratori di Trasnova.