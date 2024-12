agenzia

Roma, 3 dic. Chiara Appendino per i 5 Stelle, Arturo Scotto per il Pd, Marco Grimaldi per Avs e Fabrizio Benzoni per Azione sono intervenuti in aula alla Camera per chiedere alla premier Giorgia Meloni di riferire in Parlamento su Stellantis.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA