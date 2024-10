agenzia

A Piazza Affari il titolo scivola a 11,89 euro

MILANO, 03 OTT – Stellantis peggiora in Borsa, dopo un avvio già in netto calo all’indomani dei dati in flessione sulla produzione nei primi nove mesi. A Piazza Affari il titolo cede il 4,2% a 11,89 euro.

