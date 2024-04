Stellantis: Renzi, ‘finalmente Urso lascia segno in politica industriale’

agenzia

Roma, 16 apr. “Il ministro Urso è finalmente riuscito a lasciare un segno nella politica industriale di questo Paese. Vista la polemica tra il Governo e Stellantis, ha forzato l’Alfa Romeo a cambiare il nome di una macchina da Milano a Junior. Adesso il ministro è felice come un bambino e questo è il massimo che il governo Meloni riesce a fare in termini di politiche di sviluppo dell’automotive. Anche io proporrei un cambio nome: anziché Adolfo Urso, Adolfo Urss. Non male no?” Lo scrive sulla Enews Matteo Renzi.

