agenzia

Il titolo perde oltre il 7% a 13,5 euro

MILANO, 30 SET – Scivola Stellantis in Piazza Affari dopo il taglio alle stime sul margine del risultato operativo e sulla generazione di cassa per il 2024. Il titolo, fermo nei primi minuti per eccessiva volatilità, segna un calo 7,4% a 13,5 euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA