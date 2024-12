agenzia

Roma, 3 dic Per il 62 % degli Italiani il governo non dovrebbe intervenire, finanziariamente, per risolvere la crisi di Stellantis. E’ quanto emerge dal sondaggio Noto per Porta a Porta. Favorevole a un ‘intervento’ il 24 %, non sa il 14%.

