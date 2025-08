Steve Witkoff il negoziatore, dai grattacieli ai teatri di guerra: chi è l’inviato di Trump

agenzia

Di fede ebraica e convinto sostenitore di Israele, Witkoff è uno dei principali volti della politica estera dell’Amministrazione Trump. Nato il 15 marzo 1957 nel Bronx, New York, Steven Charles Witkoff ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso la Hofstra Law School nel 1983 per poi iniziare la sua carriera come avvocato immobiliare a New York City.

Successivamente, ha co-fondato Stellar Management, focalizzandosi sull’acquisizione e gestione di proprietà immobiliari. Nel 1997, ha fondato la Witkoff Group, una società immobiliare privata con sede nella Grande Mela. Sotto la sua guida, la società ha acquisito e ristrutturato numerose proprietà di rilievo, tra cui il Daily News Building e il Woolworth Building a Manhattan. Nel 2013, insieme a Harry Macklowe, ha acquistato il Park Lane Hotel su Central Park South per 660 milioni di dollari.

Nel 2020, durante la prima presidenza Trump, Witkoff è stato membro del Great American Economic Revival Industry Group, istituito per affrontare l’impatto economico sugli Stati Uniti della pandemia di Covid-19. Lo scorso novembre, il presidente eletto lo ha nominato inviato speciale per il Medio Oriente, nonostante il 68enne non avesse alcuna esperienza diplomatica formale.