Sting, stop a concerti a causa di una malattia: l’artista tranquillizza fan

Roma, 23 gen. Dopo l’annuncio sui social di una non meglio specificata “malattia” che lo ha costretto a rimandare i concerti in programma questa settimana negli Usa, Sting torna sui suoi profili per tranquillizzare i fan che avevano riempito di commenti preoccupati l’annuncio della malattia. Niente paura, si tratta di una infezione alla gola. “Grazie mille per tutti gli auguri. Sto migliorando costantemente da un’infezione temporanea alla gola che mi ha impedito di cantare, anche se non vedo l’ora di riprendere i miei concerti e gli spettacoli riprogrammati”, ha scritto di suo pugno Sting.