Stoltenberg, a Kiev servono più risorse e aiuti stabili

agenzia

La Nato coordini le forniture militari, è messaggio a Mosca

BRUXELLES, 03 APR – L’Ucraina ha bisogno di “denaro fresco” per poter vincere la guerra e serve un nuovo quadro per fornire gli aiuti militari a Kiev in modo che siano “prevedibili” e “costanti”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg aprendo la ministeriale esteri e confermando che i ministri oggi inizieranno a discutere il fondo da 100 miliardi e una struttura di coordinamento Nato. “Dobbiamo affidarci meno ai contributi volontari e più agli impegni dell’alleanza, meno alle offerte a breve termine e più agli impegni pluriennali”, ha aggiunto. “Mosca deve capire che non può raggiungere i suoi obiettivi sul campo di battaglia”.

