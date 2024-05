agenzia

'E non abbiamo intenzione di farlo. Ma vogliono più supporto'

ROMA, 08 MAG – “La Nato non ha intenzione di schierare forze in Ucraina. Quando ho visitato l’Ucraina la scorsa settimana gli ucraini non hanno chiesto truppe Nato in Ucraina, quello che hanno chiesto è più supporto”. Lo ha detto all’ANSA il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA