‘Stop a odori sgradevoli’, a Mestre docce per i dipendenti

agenzia

Invito a igiene personale per 'numero crescente di segnalazioni'

VENEZIA, 10 GIU – Spogliatoi con docce per permettere al personale, soprattutto quello impegnato nei cantieri stradali, di rinfrescarsi. Ma anche un ammonimento alla “costante igiene personale”, dopo alcune “segnalazioni”. Li mette a disposizione dei propri dipendenti la Città Metropolitana di Venezia, nella sua sede di Mestre (Venezia). In una circolare del 5 giugno scorso, il direttore generale dell’Ente, Nicola Torricella, ha informato che la Città Metropolitana ha predisposto al primo piano interrato dell’edificio lo spogliatoio, “con l’obiettivo di fornire ai dipendenti la possibilità di rinfrescarsi, quando ne abbiano bisogno, con particolare riguardo a coloro che rientrano da cantieri o altre situazioni similari”. Il tempo necessario alle operazioni di pulizia “non costituisce pausa lavorativa”, precisa il dirigente. La circolare accenna comunque a un “numero crescente di segnalazioni” e invita a “una costante igiene personale già dall’inizio dell’attività lavorativa, al fine di ‘evitare’ che l’ambiente lavorativo condiviso con gli altri colleghi sia alterato da odori non gradevoli”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA