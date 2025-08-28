Stop ai colloqui di Iliad con Tim, gruppo italiano giù in Borsa

agenzia

Il ceo del gruppo francese, 'contatti con Sfr'

MILANO, 28 AGO – Iliad non è più interessata al consolidamento in Italia, quindi a Tim, e guarda piuttosto alla Francia. “Non abbiamo più alcun colloquio con Tim dall’inizio di aprile e non riprenderanno”, ha detto l’ad di Iliad, Thomas Reynaud, presentando i risultati. Il gruppo di tlc invece ha avuto “colloqui molto preliminari a giugno” su un potenziale accordo con il concorrente Sfr anche se consolidamento in Francia “non è una necessità, è un’ opportunità”. Immediata la reazione in Borsa dove Tim ha fatto uno scivolone del 6,8% a 0,42 euro.

