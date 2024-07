agenzia

Restano in piedi 91 triangolari e 2 quadrangolari

PARIGI, 02 LUG – Alle 18, ora fissata come termine per la presentazione delle liste in Francia in vista dei ballottaggi di domenica prossima, sono state 218 le desistenze in funzione anti Rassemblement National. Restano quindi in piedi 81 triangolari e 2 quadrangolari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA