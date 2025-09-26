Stop dell’Università Ca’ Foscari agli accordi con Israele

agenzia

Si condannano i crimini gravissimi verso popolazione palestinese

VENEZIA, 26 SET – L’Università Ca’ Foscari interrompe gli accordi con Israele. La decisione è stata presa dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’ateneo lagunare. L’Università Ca’ Foscari Venezia “condanna i crimini gravissimi di cui, secondo quanto emerso dai pronunciamenti della Corte Penale Internazionale e dalle risoluzioni dell’Onu, si è reso e si rende responsabile il governo di Israele nei confronti della popolazione palestinese di Gaza e Cisgiordania. Da molti mesi tutto il mondo – si legge nella nota – assiste all’uccisione di decine di migliaia di civili, oltre che alla distruzione sistematica delle istituzioni educative palestinesi a cominciare dalle università. Davanti a questo scenario – si precisa – l’Ateneo si impegna a non avviare accordi e collaborazioni con enti, istituzioni e università di Israele, implicati, direttamente o indirettamente, nella campagna militare in corso e a congelare quelle in essere, fino alla cessazione dell’offensiva militare in corso e alla manifestazione da parte del governo israeliano dell’intenzione di rispettare i diritti fondamentali del popolo palestinese, il diritto internazionale e umanitario, e le risoluzioni delle Nazioni Unite”. In linea con il proprio piano strategico, Ca’ Foscari sta inoltre elaborando “una strategia per la Due Diligence che assicuri la coerenza delle collaborazioni e relazioni scientifiche, didattiche, amministrative con enti, pubblici e privati, nel rispetto dei principi fondamentali su cui si fonda la vita dell’Università”. Infine, il Senato accademico dell’Ateneo esprime “pieno sostegno alle colleghe e ai colleghi israeliani che si oppongono alle politiche belliche e di occupazione del loro governo, ribadendo come la sospensione delle collaborazioni istituzionali non implichi la cessazione di rapporti di collaborazione individuali, intesi come ponte tra i popoli ed espressione di civiltà e rispetto”.

