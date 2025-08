Stop fumo su battigia a Jesolo, creata ‘smoking area’

agenzia

Divieto vale anche per le sigarette elettroniche

JESOLO, 06 AGO – A Jesolo dopo il divieto di fumo lungo la battigia, ora il Consorzio turismo ha creato la prima “Smoking Area” del litorale di Jesolo. Una iniziativa che rientra nel progetto complessivo di Jesolo, di sensibilizzazione contro l’abbandono di mozziconi in spiaggia e, in generale, in città. Il punto scelto è allo stabilimento balneare Oro Beach, gestito da Jesolo Turismo. “Abbiamo allestito questa prima area – spiega il sindaco Christofer De Zotti – per chi desidera fumare assicurando così il riciclo dei mozziconi. Guardiamo avanti pensando ad aree nursery dedicate alla cura dei bambini più piccoli ma stiamo esplorando anche nuove possibilità per migliorare la fruizione della spiaggia agli animali d’affezione”. “Questa iniziativa – osserva Eleonora Baldo, presidente di Jesolo Turismo – ci sta particolarmente a cuore, perché unisce due valori cardine: innovazione e sostenibilità, che sono anche i valori che stanno ispirando il rinnovamento dei nostri stabilimenti balneari”. Negli stabilimenti gestiti da Jesolo Turismo (Oro Beach, Green Beach e Platinum Beach), a richiesta ai clienti vengono dati dei contenitori per i mozziconi di sigaretta, così che non vengano gettati sulla sabbia. La campagna d’informazione fa perno anche su un pannello informativo contenente l’immagine di alcuni mozziconi fotografati sulla spiaggia di Jesolo e le indicazioni relative sia al divieto sia alle conseguente per l’ambiente dell’ abbandono dei mozziconi. Il provvedimento di stop al fumo lungo la battigia è entrato in vigore lo scorso 16 maggio che vieta appunto “il fumo lungo la battigia nel tratto di arenile di libero transito” e questo vale anche per le sigarette elettroniche. La violazione prevede una sanzione di 200 euro. I cartelli saranno esposti all’interno delle bacheche presenti in tutte le Umg, i chioschi e sui “Carretti dei gelati” che operano lungo l’arenile. Il divieto del fumo è già presente in altre località turistiche, come a Bibione (Venezia).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA