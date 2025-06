Stop metalmeccanici venerdì 20, contratto per dignità lavoro

agenzia

Uliano sarà a Bologna, De Palma a Napoli, Palombella a Mestre

ROMA, 13 GIU – “Siamo già a 40 ore di sciopero per conquistare il tavolo di trattativa per il rinnovo del Ccnl. Senza il contratto si sciopera, per la dignità del lavoro e per il futuro del Paese”. Lo affermano in una nota Fim, Fiom e Uilm ricordando lo sciopero di 8 ore dei metalmeccanici proclamato per venerdì 20 giugno. Per l’occasione, il segretario generale della Fim-Cisl Ferdinando Uliano sarà a Bologna, il segretario generale della Fiom-Cgil Michele De Palma sarà a Napoli, il segretario generale della Uilm-Uil Rocco Palombella sarà a Mestre. Le altre città dove si svolgeranno le manifestazioni regionali sono Udine, Trento, Bergamo, Aosta, Torino, Genova, Firenze, Ancona, Perugia, Lanciano, Roma, Bari, Potenza, Vibo Valentia, Palermo e Cagliari. “Federmeccanica-Assistal continuano ad avere un atteggiamento irresponsabile dimostrando di non voler riaprire la trattativa per rinnovare il contratto collettivo nazionale di lavoro, nonostante sia passato ormai quasi un anno dalla scadenza. – affermano i sindacati – Ciò vale anche per la trattativa per il rinnovo del Ccnl delle piccole e medie aziende associate ad Unionmeccanica-Confapi interrotta e mai più ripresa dal 17 marzo scorso”. Il rinnovo del contratto nazionale “è la risposta fondamentale per contrastare la crisi, dare stabilità e rilanciare il sistema industriale del Paese. – sottolineano – Rinnovare i contratti serve ad aumentare i salari, contrastare la precarietà, estendere i diritti e rafforzare la sicurezza sul lavoro, evitando le morti e garantendo così un lavoro sicuro e i diritti in tutto il sistema degli appalti. Le metalmeccaniche e i metalmeccanici, uniti per riconquistare il tavolo di trattativa, non si fermeranno finché non sarà riaperto il negoziato e raggiunto un accordo”.

