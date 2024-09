Stop smartphone e social sotto 14 e 16 anni, petizione supera 5mila firme

agenzia

Pedagogisti, psicoterapeuti e altri esperti chiedono impegno Governo, 'danni vanno da dipendenza a mancato allenamento alla vita reale'

Milano, 11 set. (Adnkronos Salute) – “Ogni tecnologia ha il suo giusto tempo”. E’ la premessa con cui un gruppo di pedagogisti, psicoterapeuti, neurobiologi, neuropsichiatri infantili e altri esperti si è fatto promotore di una petizione per ottenere lo “stop a smartphone e social” per i ragazzi sotto una certa età. Un appello lanciato nelle scorse ore che – a metà mattina dell’11 settembre – ha superato il traguardo delle 5mila firme. Lanciata sulla piattafoma ‘Change.org’, la petizione chiede “al Governo italiano di impegnarsi per far sì che nessuno dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze possa possedere uno smartphone personale prima dei 14 anni e che non si possa avere un profilo sui social media prima dei 16. Aiutiamo le nuove generazioni”, chiedono i firmatari dell’appello promosso dal Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti (Cpp). Le prime sigle sono quelle del pedagogista Daniele Novara, direttore del Cpp, e del medico e psicoterapeuta Alberto Pellai. Seguono le firme di 24 esperti e di diversi esponenti di Unita (Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo), tra cui molti attori, da Stefano Accorsi a Luca Zingaretti. “Se è vero che spesso le tecnologie migliorano la qualità della vita, questo non accade quando si parla di educazione nella prima infanzia e nella scuola primaria – avvertono i promotori della petizione – I bambini e le bambine che utilizzano strumenti tecnologici e interagiscono con gli schermi subiscono due danni: uno diretto, legato alla dipendenza”, e l’altro “indiretto, perché l’interazione con gli schermi impedisce di vivere nella vita reale le esperienze fondamentali per un corretto allenamento alla vita. E’ ormai chiaro che prima dei 14 anni avere uno smartphone personale possa essere molto dannoso così come aprire, prima dei 16 anni, un proprio profilo personale sui social media”. Gli esperti precisano che non si tratta di “una presa di posizione anti-tecnologica”, ma dell’accoglimento “di ciò che le neuroscienze hanno ormai dimostrato: ci sono aree del cervello, fondamentali per l’apprendimento cognitivo, che non si sviluppano pienamente se il minore porta nel digitale attività ed esperienze che dovrebbe invece vivere nel mondo reale. Simili comportamenti in età prescolare portano ad alterazioni della materia bianca in quelle aree cerebrali fondamentali per sostenere l’apprendimento della letto-scrittura”. Gli esperti scrivono che “nelle scuole dove lo smartphone non è ammesso gli studenti socializzano e apprendono meglio. Prima dei 14-15 anni, il cervello emotivo dei minori è molto vulnerabile all’ingaggio dopaminergico dei social media e dei videogiochi”. Quindi, concludono, “anche nelle scuole bisogna essere coerenti con quello che ci dicono le neuroscienze. Smartphone e tablet devono essere usati solo dai docenti per arricchire le proposte didattiche senza prevedere, in classe o a casa e almeno fino ai 15 anni, alcun uso autonomo degli studenti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA