Storica visita del primo ministro indiano Modi in Austria

agenzia

Ricevuto dal Cancelliere Federale Nehammer

VIENNA, 10 LUG – Il primo ministro indiano Narendra Modi ha compiuto una visita ufficiale in Austria, la prima di un leader indiano nel Paese dopo ben 41 anni. Questa storica visita è stata accolta con grande entusiasmo dalle autorità austriache. Durante la conferenza stampa congiunta, il Cancelliere Federale austriaco Karl Nehammer ha ringraziato il Premier Modi per la sua visita, sottolineando l’importanza dei forti legami tra Austria e India. “L’India è la più antica e grande democrazia del mondo – ha dichiarato Nehammer – e siamo lieti di rafforzare ulteriormente la nostra partnership”. Il Premier Modi, da parte sua, ha confermato che i due paesi avvieranno nuove collaborazioni in diversi campi strategici, tra cui clima, lotta al terrorismo e ambito culturale. Inoltre, Austria e India intendono contribuire congiuntamente alla risoluzione di conflitti internazionali, come quelli in Ucraina e in Medio Oriente. “È un grande onore aver accolto il Premier Modi in Austria – ha affermato il Cancelliere Nehammer – soprattutto dopo il mio recente incontro a Mosca con il Presidente Putin. Questo dimostra l’importanza che l’Austria attribuisce ai rapporti con l’India”. Al termine dell’incontro, il Primo Ministro Modi ha esteso un invito ufficiale al Cancelliere Nehammer per una visita in India nel prossimo futuro, rafforzando così il dialogo e la cooperazione tra i due paesi.

