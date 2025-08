Strage Bologna: Acerbo (Prc), ‘solidarietà a Bolognesi e a familiari vittime’

agenzia

Roma, 3 ago. “Massima solidarietà al Paolo Bolognesi e all’associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna che stanno subendo un infame attacco da parte del Governo, dei partiti e dei giornali della destra. Non si può definire ‘comiziaccio politico’, come ha fatto la ministra Bernini, un discorso che conteneva una ricostruzione incontestabile di fatti e nomi”. Lo afferma Maurizio Acerbo, segretario del Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea.