Strage Bologna: Antoniozzi (Fdi), ‘Bonaccini su Mollicone? Un piccolo ducetto gregario’

agenzia

Roma, 4 ago. “Ho letto che Stefano Bonaccini, quello che aveva chiesto formalmente l’autonomia differenziata e poi ha fatto marcia indietro, quello che si è preso il posto a Strasburgo mandando l’Emilia alle urne, chiede addirittura l’espulsione di Mollicone. Questo piccolo ducetto di periferia, comunista e arrogante, si è mostrato nel tempo da riformista a massimalista”. Lo scrive sui social il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi.