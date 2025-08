Strage Bologna: Boccia-Braga, ‘nessun comiziaccio, va riconosciuta matrice fascista’**

agenzia

Roma, 3 ago. “Onorare le vittime significa rispettare la verità e la giustizia. Ieri sul palco di Bologna non c’è stato un comiziaccio come lo chiama la ministra Bernini. Ha parlato chi in quella strage ha perso una persona cara e visto stravolgere la vita di un figlio. Ha chiesto a nome dei familiari delle vittime che si riconosca la matrice fascista come stabilito da numerose sentenze. È un dovere per tutti, per la ministra Bernini, per la premier Meloni e per il Governo: conoscere la storia della nostra democrazia e scegliere da che parte stare”. Lo affermano i capigruppo del Pd di Senato e Camera, Francesco Boccia e Chiara Braga.

