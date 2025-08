Strage Bologna: Borghi (Iv), ‘si squarcia velo silenzio e complicità’

agenzia

Roma, 2 ago. “Dopo 45 anni, il velo di silenzio e complicità che aveva avvolto le responsabilità della più efferata strage della storia repubblicana italiana inizia a squarciarsi”. Lo scrive sui social Enrico Borghi, vicepresidente di Italia viva, in occasione del 45esimo anniversario della strage di Bologna. “E ci dice, da un lato, quanto sia fragile la democrazia e, dall’altro, che c’è sempre chi trama nell’ombra per soffocarla. I morti di Bologna -aggiunge l’esponente di Iv- ci parlano ancora e ci dicono quanta strada va ancora percorsa per affermare verità e giustizia. Fino in fondo. E che la democrazia è un involucro delicato, che si conserva con l’impegno e la dedizione collettiva”.

