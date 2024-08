Strage Bologna: Giovanardi, ‘sentenze penali definitive vanno sempre rispettate’

agenzia

Roma, 5 ago. “Ancora una volta dal Pd si ricorre ai due pesi ed alle due misure per difendere da un lato le sentenze passate in giudicato sulla strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna e dall’altro per sostenere invece le 34 fantomatiche versioni di una mai avvenuta battaglia aerea (l’ultima attribuisce la colpa agli Israeliani ) per l’abbattimento del Dc 9 Itavia il 27 giugno 1980, causata dall’esplosione di una bomba nella toilette posteriore di bordo, sorvolando sulla assoluzione con formula piena dei Generali dell’Aeronautica, accusati di depistaggio, perché il fatto non sussiste”. Così Carlo Giovanardi (Popolo e Libertà).

“Ho spiegato piu’ volte in Parlamento come ministro, mai contraddetto da nessuno, che la perizia tecnica nel processo penale, dopo centinaia di udienze, ha accertato l’esplosione di una bomba a bordo, mentre la sentenza, passata in giudicato, ha bollato come da fantascienza l’ipotesi del missile e della battaglia aerea. Il governo Draghi ha finalmente desecretato le carte provenienti dal Colonnello Giovannone a Beirut che testimoniano il crescere delle minacce dei gruppi estremisti palestinesi per la mancata liberazione di Abu Saleh, il referente dell’ OLP a Bologna, arrestato per il trasporto sul territorio italiano di missili terra aria, culminate il 27 giugno 1980 al mattino dall’ avvertimento che si era nell’ imminenza di un attentato”.