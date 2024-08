Strage Bologna: Mollicone, ‘vogliono intimidirmi, ritrovare ‘pagine strappate’ Storia’

agenzia

Roma, 8 ago. “Il mio più profondo desiderio è arrivare ad una lettura condivisa del dopoguerra italiano, stragi comprese. Su questo ci sono migliaia di documenti declassificati dall’ottimo lavoro del sottosegretario Mantovano e del comitato che vanno studiati e – se necessario – attivati, che possono farci ritrovare le ‘pagine strappate’ della nostra Storia. Faccio un appello ai fratelli d’Italia della sinistra: confrontiamoci in Parlamento con storici e tecnici e facciamolo insieme”. Così il deputato Fdi Federico Mollicone, in una intervista a ‘Il Giornale’.