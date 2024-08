Strage Bologna: Parrini (Pd), ‘da Meloni ambiguità furbesca’

agenzia

Roma, 2 ago. “Suscita profonda inquietudine il fatto che la presidente del Consiglio parlando della Strage di Bologna decida di giocare la carta non della chiarezza, non dell’onesto riconoscimento di un’incontrovertibile verità storica, bensì la carta dell’ambiguità furbesca, dicendo, di quell’orrendo delitto, che ‘le sentenze lo attribuiscono a esponenti di organizzazioni neofasciste’. È evidente il messaggio distorto che esprimendosi così Giorgia Meloni ha voluto implicitamente lanciare al suo zoccolo duro già missino”. Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari costituzionali.