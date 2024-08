Strage Bologna: Pellegrino (Fdi), ‘da Meloni impegno costante per ricerca verità’

agenzia

Roma, 2 ago. “Sono ingiustificabili gli attacchi al Governo Meloni di Lepore e Bolognesi, che utilizzano la ricorrenza di una strage, come quella di Bologna, per inscenare un indegno comizio politico e di parte. Il Governo Meloni non si è mai girato dall’altra parte su questo tema e si è impegnato da subito per accelerare e velocizzare il versamento degli atti declassificati”. Lo afferma la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, responsabile del dipartimento tutela Vittime del partito.