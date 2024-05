Strage Brescia: Fornaro, ‘governo colpevolmente assente alla Camera, si scusi’

agenzia

Roma, 28 mag. “Le assenze spesso valgono più di tante parole, come il vuoto di oggi nei banchi del governo alla Camera per la commemorazione per il 50° anniversario della strage di piazza della Loggia a Brescia. Un comportamento inaccettabile e un oltraggio alla memoria delle vittime innocenti e alle loro famiglie. Il governo si scusi”. Così il deputato democratico, Federico Fornaro, dell’ufficio di presidenza del gruppo Pd alla Camera.

