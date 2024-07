agenzia

La piccola di nove anni non è sopravvissuta alle ferite

LONDRA, 30 LUG – Una terza bambina, di nove anni, è morta in ospedale per le ferite subite nella strage avvenuta ieri nella città inglese di Southport. Lo ha dichiarato la Merseyside Police in un comunicato, confermando che le altre due vittime avevano sei e sette anni.

