Stragi ’92: Bolognesi, ‘appello a Colosimo, Antimafia operi fino in fondo’

Palermo, 31 ott. “L’appello che facciamo oggi è che la Commissione Antimafia operi fino in fondo, anche se ha una Presidente come Chiara Colosimo. Questi collegamenti con Ciavardini sono una cosa incredibile. Lei stessa dichiara che le pose delle fotografie ‘non sono molto istituzionali’. Ci sarebbe stato anche un problema di correttezza della persona nominata. Ma questo è un dato. L’altro dato è il fatto del depistaggio Scarantino. Allora, giù le mani da Scarpinato e anche da Cafiero De Raho, tanto per capirci. In modo che tutti abbiamo capito che la Commissione lavori come deve lavorare e le persone capaci che possono dare un contributo positivo devono rimanere all’interno della Commissione”. Lo ha detto Paolo Bolognesi, Presidente dell’Associazione vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980, intervenendo al Senato alla conferenza stampa ‘Vogliamo tutta la verità sulle stragi’ organizzata dai familiari delle vittime di mafia e terrorismo.

