Stragi ’92: Sinicato, ‘istituire una Procura nazionale centralizzata per le indagini’

Palermo, 31 ott. “Se fossimo un paese serio dovremmo istituire una Procura nazionale centralizzata per le indagini sulle stragi, così come per la Dda, per quanto riguarda la mafia e la criminalità organizzata. Perché, solo così noi saremo in grado di fare valere al meglio le conoscenze che in 30 anni si sono costruite e sovrapposte le une alle altre. E’ anche in questa ottica che critichiamo fortemente la possibilità, o l’ipotesi, che una persona come il senatore Roberto Scarpinato possa essere estromesso, con un gioco di prestigio, dal suo ruolo, perché va nel senso della parcellizzazione della conoscenza. Estromettere e allontanare il più possibile coloro che sanno, per potersi giocare le carte coperte e non dover essere costretti a tirarle fuori. Questo è un gioco che per 50 anni è stato giocato sul tavolo delle stragi italiani, ora è arrivato il momento di dirlo che abbiamo bisogno di centralizzare e utilizzare al meglio le componenti che hanno una esperienza fondamentale, come Scarpinato”. Così l’avvocato Federico Sinicato, presidente dell’associazione familiari vittime della strage di Piazza Fontana nel corso della conferenza stampa in Senato ‘Vogliamo tutta la verità sulle stragi’.

