Stragi naziste, morto Ennio Bazzichi bimbo superstite a S.Anna

SANT’ANNA DI STAZZEMA (LUCCA), 18 SET – E’ scomparso un altro superstite-bambino della strage di Sant’Anna di Stazzema, Ennio Bazzichi. Aveva solo 3 anni il 12 agosto 1944, giorno dell’eccidio nazista che causò 560 vittime tra la popolazione civile sulle alture della Versilia. Quel giorno lui e la famiglia si trovavano nel borgo di Sennari e si salvarono. Rimasero senza casa perché le abitazioni vennero date alle fiamme. In seguito, sempre piccolo, si trasferì nel borgo accanto, Case di Berna. La famiglia era molto povera, tanto da non avere niente da mangiare. Nella vita poi è riuscito a riscattarsi diventando un impresario edile molto conosciuto e stimato in Versilia. Non dimenticò mai Sant’Anna ed è stato uno dei fondatori dell’Associazione Martiri di Sant’Anna. Le più sentite condoglianze ai figli Gloria e Andrea e a tutta la famiglia sono arrivate dal Museo e Parco Nazionale di Sant’Anna e dal Comune di Stazzema. Il funerale si terrà domani alle 15 presso la Chiesa di Vaiana. Verrà sepolto nella tomba di famiglia presso il cimitero di Sant’Anna.

