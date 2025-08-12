Stragi naziste: Ruotolo, ‘silenzio su Sant’Anna di Stazzema è complicità’

agenzia

Roma, 12 ago “Ogni 12 agosto, Sant’Anna di Stazzema non è solo un luogo della memoria: è una ferita aperta nella coscienza del Paese. Ottantuno anni fa, all’alba, i reparti nazifascisti circondarono il paese. In poche ore, 560 persone furono massacrate. Donne e bambini trascinati fuori di casa, anziani abbattuti nei cortili, corpi ammassati e bruciati. Le case ridotte in cenere, le grida coperte dal crepitare delle fiamme”. Lo dice Sandro Ruotolo, responsabile Memoria nella segreteria Pd, oggi presente alle celebrazioni a Sant’Anna di Stazzema.