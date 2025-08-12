Stragi naziste: Schlein, ‘intatti dolore e ragioni per non dimenticare Sant’Anna di Stazzema’

agenzia

Roma, 12 ago “A Sant’Anna di Stazzema la ferocia nazifascista ha ucciso e oltraggiato mostrando il suo vero volto. Resta intatto ancora oggi il dolore e restano intatte le ragioni per non dimenticare mai e continuare a difendere i valori sui quali si fonda la nostra democrazia, anche alla luce di quello che sta accadendo nel mondo. La coscienza civile e la memoria collettiva sono argini che non dobbiamo mai dimenticare di costruire e fortificare”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein.

