‘Strategia Macron-Starmer per dissuadere Trump verso Putin’

agenzia

Times: 'Proveranno a farlo demordere da negoziati bilaterali'

ROMA, 24 FEB – Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro inglese Keir Starmer hanno concordato di trasmettere un messaggio unitario sull’Ucraina quando incontreranno Donald Trump questa settimana. Fonti diplomatiche di alto livello hanno affermato che i due uomini proveranno a convincere Trump a non proseguire i negoziati di pace bilaterali con Putin in cambio dell’impegno europeo per la futura sicurezza dell’Ucraina. Lo riporta il Times. Macron incontrerà oggi il presidente Usa mentre Starmer avrà il faccia a faccia alla Casa Bianca giovedì.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA