Striscione contro prefetto e questore di Padova per zona rossa

agenzia

Era appeso su cavalcavia Arcella, intervento della polizia

PADOVA, 26 MAG – L’istituzione della ‘zona rossa’ da parte del prefetto nel quartiere Arcella di Padova continua ad essere al centro di polemiche e tensioni. Stamane uno striscione con scritte contro il prefetto e il questore di Padova per aver istituito la zona rossa è stato esposto sul cavalcavia Borgomagno, che collega il centro storico cittadino all’Arcella. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione Generale e soccorso pubblico e della Digos. Lo striscione, lungo alcuni metri, appeso sulla ringhiera del sovrappasso, riportava la scritta “Benvenuti in zona rossa”, e sotto, un”aggiunta in pennarello, diceva: “Questore e Prefetto la società reale vi schifa”. Il manifesto è stato rimosso e la Digos sta visionando le telecamere della zona per individuare i responsabili. Sarà inviata una segnalazione alla Procura della Repubblica per oltraggio a corpo politico amministrativo o giudiziario.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA