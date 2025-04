Studentessa uccisa:l’ex al gip, ‘non ho premeditato delitto’

agenzia

Samson sentito per circa 5 ore a Regina Coeli

ROMA, 04 APR – Una lunga confessione durata oltre cinque ore in cui ha ribadito di avere ucciso Ilaria Sula in un delitto non premeditato. È quanto raccontato da Mark Antony Samson, il ventitreenne reoconfesso dell’omicidio della studentessa di origini umbre, nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo. Nei suoi confronti i pm contestano l’omicidio volontario aggravato e l’occultamento di cadavere per aver tentato di sbarazzarsi del corpo di Ilaria lanciandolo, dopo averlo chiuso in una valigia, in un burrone.

