agenzia

Roma, 16 mag. “Io penso che manifestare il dissenso sia legittimo in una democrazia a patto che sia fatto in modo pacifico. Bisogna saper ascoltare e penso sia sano che ragazzi alzino la voce per dire che non sono d’accordo. Il dissenso va ascoltato”. Così Elly Schlein a Diritto e Rovescio su Rete4.

