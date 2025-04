Studenti serbi in bicicletta verso Strasburgo accolti a Budapest

agenzia

Porteranno la loro protesta al Consiglio d'Europa

BELGRADO, 05 APR – Accoglienza calorosa oggi pomeriggio a Budapest per i circa 80 studenti ciclisti serbi, che hanno fatto tappa nella capitale ungherese nel loro viaggio verso Strasburgo, dove intendono presentare le loro istanze alle istituzioni Ue e al Consiglio d’Europa. Come mostrato in diretta dall’emittente privata N1, una folla di persone, in larga parte rappresentanti della diaspora serba, ha salutato gli universitari in bicicletta sulla monumentale Piazza degli Eroi, sventolando bandiere della Serbia e dell’Ungheria. A salutare i giovani serbi anche il sindaco di Budapest, il liberale Gergely Karacsony, che ha dato loro il benvenuto augurando il successo del loro movimento di protesta, e una prosecuzione senza problemi verso Strasburgo. E come avviene ogni giorno in Serbia alle 11.52 – l’ora del crollo alla stazione di Novi Sad il primo novembre scorso con la morte di 16 persone – anche a Budapest i ciclisti e la folla che li ha accolti hanno osservato 16 minuti di silenzio in memoria delle vittime. I manifestanti in bicicletta proseguiranno il loro viaggio attraverso Slovacchia, Austria, e Germania, con l’arrivo a Strasburgo, al confine franco-tedesco, previsto tra dieci giorni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA