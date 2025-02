Studio,’la Germania si è adagiata sugli allori per troppo tempo’

agenzia

Rapporto Bgi rivela 'fratture mascherate','riforme urgentissime'

ROMA, 31 GEN – Gli alti livelli di governance hanno mascherato un lento declino in Germania, con fratture politiche, economiche e sociali “che si sono inasprite lungo gli anni”: lo rivela il Bgi Germany report, un nuovo rapporto scientifico pubblicato a poche settimane dalle elezioni parlamentari del 23 febbraio, citato dalla Dna, alleanza tra alcune delle maggiori agenzie mondiali di cui fa parte anche l’ANSA. “È diventato chiaro che la Germania si è adagiata sugli allori per troppo tempo”, afferma il rapporto riferendosi alla governance del Paese. Nel rapporto, intitolato ‘Germania 2025-Il lento declino della performance della governance sfocia in crisi di governo mentre la situazione geopolitica peggiora’, i ricercatori del think tank Berggruen Institute di Los Angeles, della Luskin School of Public Affairs presso l’Università della California di Los Angeles (UCLA) e della Hertie School, un’università tedesca, affermano che il governo e i sistemi amministrativi del Paese “sono apparsi sempre più sclerotici ed esitanti nell’adottare i cambiamenti necessari”. Ritengono perciò “urgentemente necessarie riforme efficaci, spesso dolorose, di cui vincoli politici ed economici ostacolano l’attuazione”. L’indice Bgi misura la responsabilità democratica, la fornitura di beni pubblici e la capacità dello Stato su una scala da 0 a 100, tra il 2000 e il 2021. Secondo il rapporto, la Germania ha perso terreno in tutti e tre i parametri, con problemi strutturali che si sono inaspriti dagli anni “ingannevolmente benigni” della cancelliera Angela Merkel (2005-2021). Il punteggio del Democracy Accountability Index, è sceso nel 2021 a 93 da un quasi perfetto 99 all’inizio del secolo. I dati “suggeriscono che alcune delle sfide della capacità dello Stato e della responsabilità democratica della Germania sono state mascherate dalla crescita economica, guidata dal successo del suo modello orientato all’export durante gli anni 2010”, afferma il rapporto. Tra le principali sfide della Germania ci sono i problemi economici che sono peggiorati negli ultimi anni, in gran parte derivanti dalla mancanza di investimenti pubblici durante quel periodo in settori come la digitalizzazione e le infrastrutture di trasporto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA