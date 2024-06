agenzia

La Procura aveva chiesto la misura cautelare in carcere

ROMA, 06 GIU – È agli arresti domiciliari Simone Borgese, accusato di una violenza sessuale nei confronti di una studentessa avvenuta a Roma l’8 maggio scorso e già condannato per due abusi. La Procura aveva chiesto per lui la detenzione in carcere ma il gip ha disposto i domiciliari.

